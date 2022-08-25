Yunanistan'dan Türk uçaklarına yeni taciz

Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarını Yunan uçakları yine taciz etti. Türk uçakları radar kilidi atarak Yunan uçaklarına karşılık verdi.

2 GÜN ÖNCE YİNE TACİZ ETTİLER

Geçtiğimiz gün Yunanistan'a ait savaş uçakları, NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi atmıştı.

NATO GÖREVİNİ RİSKE ATIYOR

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurgulamıştı.

Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenilmişti.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak, NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedilmişti.

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Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarılmıştı.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını vurgulayan kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğuna dikkati çekmişti.

GÜNDEM Türk F-16'larına Yunan tacizi: Gerekli karşılık verildi