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Yunanistan’dan Türkiye’ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 2 teröristin yakalandığını açıkladı. Paylaşımda, yapılan incelemeler sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

15:07 . 12/08/2023 Cumartesi
IHA
Yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandı

Yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 2 teröristin yakalandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi. Paylaşımda, yapılan incelemeler sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.





#Milli Savunma Bakanlığı
#terörist
#Yunanistan
34 dakika önce
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