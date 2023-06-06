Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hudut Kartallarımızın Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Paylaşımda, ''Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı.
Yakalananlardan 2’sinin polislikten, 2’sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1’inin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi'' ifadeleri kullanıldı.