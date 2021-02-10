Yunanistan'dan yine göçmen zulmü: Yarı çıplak halde ölüme ittiler

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor: İşte kulislerdeki tahminler

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" açıklamasının üzerine bugüne kilitlendi. Günlerdir sosyal medya ve yazışma gruplarının gündeminde olan "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" sorusu bugün cevabını buluyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken, kulislerde birçok tahmin yürütülüyor.