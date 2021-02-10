Gündem Yunanistandan yine göçmen zulmü Yarı çıplak halde ölüme ittiler
EDİRNE

Yunanistan'dan yine göçmen zulmü: Yarı çıplak halde ölüme ittiler

Yunanistan askerlerince darp edildikten sonra yarı çıplak halde dondurucu soğukta Meriç Nehri’nin ortasına atılarak adeta ölüme terk edilen göçmenler, akıntıya kapılmak üzereyken son anda AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı. Göçmenler, yaşanan süreçte Türk güvenlik güçlerinin kendilerine gösterdiği insani muameleye teşekkür etti.

Haber Merkezi İHA
Kurtarılan göçmenler Türk yetkililere teşekkür etti.
Kurtarılan göçmenler Türk yetkililere teşekkür etti.


Savaştan kaçan ve Avrupa’ya gitmek için farklı yollar deneyen göçmenlerin, Yunanistan’da yaşadığı zulüm gözler önüne serildi. Yunanistan unsurlarınca darp edilen ve yarı çıplak bırakılarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderilen göçmenlerin yardımına, her zaman mazlumların yanında olan Türkiye Cumhuriyeti yetişti.


Donmak üzereyken kurtarıldılar


Edirne’nin Meriç ilçesinin Seremköy yakınlarında, Yunanistan askerlerince dövüldükten sonra Meriç Nehri’nden zorla Türkiye’ye gönderilen 4 kişilik göçmen grubu Meriç Nehri’nin ortasında mahsur kaldı. Göçmenler Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından botla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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  • Donmak üzereyken kurtarılan göçmenlerden birinin yarı çıplak ve ıslanmış halde olduğu görüldü.

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Göçmenlerden Türk güvenlik güçlerine teşekkür

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla hastaneye kaldırılan göçmenler tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlandıktan sonra Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edilen göçmenler, Türk güvenlik güçlerinin kendilerine gösterdiği insani muameleye teşekkür etti.

Yunan zulmü tam gaz: 3 ölü, 1000 yaralı
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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 10 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor.
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Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi bugün de sürdü.
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Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı ile müdahale etti.
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Sert müdahalede 4 göçmen, yaralanırken, onlarca kişi de nefes almakta güçlük çekti. Müdahale nedeniyle göçmenler, Türkiye tarafına kaçtı.
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Yaralı göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanede tedaviye alındı.
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Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'den fazla göçmenin de yaralandığını söyledi.
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Yaralı göçmenler, hastaneler ve Pazarkule kesiminde kurulan çadır hastanede tedavi edildi.
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Yunan zulmü tam gaz: 3 ölü, 1000 yaralı
Edirne sınırında Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçmek için bekleyen göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor. Plastik mermi, gaz bombası ve biber gazına maruz kalan göçmenler, nefes almakta güçlük çekerken, sert müdahalede 4 göçmen yaralandı. Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinde bugüne kadar 3 göçmenin öldüğünü, 1000'in üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi.
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