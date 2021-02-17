Gündem Yunanistanın dövüp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı
EDİRNE

Yunanistan'ın dövüp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı

Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasadışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup göçmen, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'nca donmak üzereyken kurtarıldı.

Haber Merkezi Diğer
Yunan zulmünden kaçan göçmenleri, mahsur kaldıkları yerden jandarma kurtardı.
Yunan zulmünden kaçan göçmenleri, mahsur kaldıkları yerden jandarma kurtardı.

Göçmenlerin Yunanistan sınırındaki amansız mücadelesi sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre bir grup göçmenin, Yunanistan güçleri tarafından telefonları ve paraları alındı.

Bununla da yetinmeyen Yunan güvenliği, o göçmenlere şiddet uyguladı.

AA

MAHSUR KALDILAR

Göçmenler, sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışıldı.

Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Edirne'nin Meriç ilçesinde ölüme terk edilen göçmenler, Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur bırakıldıkları bölgeden kurtarıldı.

Donmak üzereyken kurtarılan göçmenler, Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 17 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
GÜNDEM
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 17 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Bodrum açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Bodrum açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
GÜNDEM
Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı
DÜNYA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Ol Google News
Terör sevici Avrupa

Terör sevici Avrupa

​Gara katliamını görmezden gelip PKK'nın eylemlerine göz yumuyor.
Sibirya değil Kazdağları

Sibirya değil Kazdağları

Sıcaklık eksi 10 derecenin altına düştü, ağaçlar buz tuttu.
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Emniyete ilk ATAK helikopteri teslim edildi

10 kilometrelik kuyruk

10 kilometrelik kuyruk

​Bursa İzmir karayolu kaza ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan hitap ediyor.

Kar İstanbul'u terk ediyor

Kar İstanbul'u terk ediyor

​Meteoroloji tarih verip, soğuk havaya karşı uyardı.

​Yüz yüze eğitim için karar çıktı.
Tunceli'de deprem

Tunceli'de deprem

​Pülümür açıklarında 4,1 şiddetinde meydana geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.