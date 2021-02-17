Yunanistan'ın dövüp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı

Göçmenlerin Yunanistan sınırındaki amansız mücadelesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre bir grup göçmenin, Yunanistan güçleri tarafından telefonları ve paraları alındı.
Bununla da yetinmeyen Yunan güvenliği, o göçmenlere şiddet uyguladı.
MAHSUR KALDILAR
Göçmenler, sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışıldı.
Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Edirne'nin Meriç ilçesinde ölüme terk edilen göçmenler, Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur bırakıldıkları bölgeden kurtarıldı.
Donmak üzereyken kurtarılan göçmenler, Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.