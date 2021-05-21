Gündem Yunanistanın dövüp parasını çalarak Türkiyeye yolladığı göçmenleri Meriçte Mehmetçik kurtardı
ANKARA

Yunanistan'ın dövüp parasını çalarak Türkiye'ye yolladığı göçmenleri Meriç'te Mehmetçik kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri'nde Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Yunanistanın dövüp parasını çalarak Türkiyeye yolladığı göçmenleri Meriçte Mehmetçik kurtardı
Düzensiz göçmenler, Yunanistan'da yaşadıklarını anlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler, Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.

  • Bakanlığın sosyal medya hesabından, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'da yaşadıklarını anlattığı video da paylaşıldı.

Buna göre, düzensiz göçmenler, geçiş yaptıktan 18 gün sonra yakalandıklarını, 3 gün nezarethanede tutulduklarını, kendilerine çok kötü davranıldığını, su ve yemek verilmediğini, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu anlattı.

Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor: Yunan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı
GÜNDEM
Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor: Yunan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı

Yunanistan'dan yine göçmen zulmü: Yarı çıplak halde ölüme ittiler
GÜNDEM
Yunanistan'dan yine göçmen zulmü: Yarı çıplak halde ölüme ittiler

Ot yiyerek hayatta kaldı: Yunanistan'ın mülteciler üzerindeki zulmü devam ediyor
DÜNYA
Ot yiyerek hayatta kaldı: Yunanistan'ın mülteciler üzerindeki zulmü devam ediyor
Abone Ol Google News
Domates toplarken ikna edildi

Domates toplarken ikna edildi

Ekipler aşı olmak istemeyen vatandaşı serada buldu.
Arı üreticilerini bekleyen tehlike

Arı üreticilerini bekleyen tehlike

Önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruyacak.
Dev proje tamamlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci Kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​: Hedefleri tek atışta küle çeviriyor

​Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak.

​Müjdeli haber gelirse tarih kapma yarışı başlayacak.
Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda
ABD'den Trump'ın gözünü diktiği Grönland'a ilişkin açıklama: Satın almak istemiyoruz
Dünya

ABD'den Trump'ın gözünü diktiği Grönland'a ilişkin açıklama: Satın almak istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünyanın en büyük adası olan Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istemediklerini belirtti.
Türkiye'yi ağlatan minik Beril'den güzel haber: Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı
Hayat

Türkiye'yi ağlatan minik Beril'den güzel haber: Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilmişti. Vücudundaki yanıkların acısı ve korku nedeniyle sağlık görevlisine sıkı sıkı sarıldığı anların görüntüleriyle milyonları duygulandıran minik Beril'den güzel haber geldi. Küçük bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, anne Fatma Aktaş Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko’ya teşekkür ederek "Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine” dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları, dün akşam varılan ateşkes anlaşması sonrası durdu. 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti, 1710 kişi yaralandı. En az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı. İsrail güçleri, 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı. Devlet okullarından 46'sı zarar gördü, 18 hastane ve klinik yıkıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.