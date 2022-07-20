Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve "yüzen evler" olarak adlandırılan yapıların sayısı giderek artıyor. Gölde tekne turları düzenleyen Mehmet Karabıyık, "Devletimiz, belediyemiz iyi bir çalışma yapar, bunları ruhsatlandırır ve belgelendirirse sal sahiplerinin de bundan memnun kalacağını tahmin ediyorum" dedi.