Gündem Yunanistanın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
ANKARA

Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 can salının Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistanın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
MSB

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ege Denizi’ndeki Sarnıç Burnu’nun kuzeyinde, 18 Temmuz’da Yunanistan’a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır."

Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
DÜNYA
Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
Yunan vicdansızlığı İHA kamerasında

Yunan vicdansızlığı
İHA kamerasında

​MSB paylaştı: Türk karasularına böyle ittiler.
Zehirlenmelerin sebebi sel mi?

Zehirlenmelerin sebebi sel mi?

​Bolu'da vakalar artıyor: Yetkililer harekete geçti.
Bunu yemezler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran dönüşü önemli açıklamalar.

150 bin harcayarak yeniledi: İtalya'dan parça getirtti.

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım Günleri'nde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.

​Lahmacunu bile geçti: İlk sırada olan ürün herkesi şaşırttı.

​İstanbul'un göbeğinde defineci talanı...

​Son yılların en büyüğü: Alevlerle mücadelede ikinci gün...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.