Yunanistan'ın işkence edip geri ittiği 8 göçmen köye sığındı

Göçmenler, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen göçmenler, iddiaya göre burada sınır unsurları tarafından darbedilip, Meriç Nehri üzerinden geri itildi.
Göçmenler, nehri geçmelerinin ardından bölgeye yakın kent merkezine bağlı Elçili köyüne geldi.
Köylünün güçlükle yürümelerinden şüphelendiği göçmenler, burada işaretlerle darbedildiklerini anlatmaya çalıştı.
Köy muhtarı Hamdi Aksoy, göçmenlerin kendilerine sırtlarındaki yara izlerini gösterdiğini söyledi.
Göçmenler, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.