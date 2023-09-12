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Yunanistan'ın işkence edip geri ittiği 8 göçmen köye sığındı

Edirne'de yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır güçleri tarafından dövüldükleri iddia edilen 8 göçmen, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına geri itildi. Göçmenlerin nehri geçerek sığındıkları Elçili köyü muhtarı Hamdi Aksoy, "Ne olduğunu sorduk, işaretlerle Yunan askerinin kendilerini dövdüğünü anlatmaya çalıştılar" dedi.

12:29 . 12/09/2023 Salı
DHA
Göçmenler, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.

Göçmenler, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen göçmenler, iddiaya göre burada sınır unsurları tarafından darbedilip, Meriç Nehri üzerinden geri itildi.

Göçmenler, nehri geçmelerinin ardından bölgeye yakın kent merkezine bağlı Elçili köyüne geldi.

Köylünün güçlükle yürümelerinden şüphelendiği göçmenler, burada işaretlerle darbedildiklerini anlatmaya çalıştı.

Köy muhtarı Hamdi Aksoy, göçmenlerin kendilerine sırtlarındaki yara izlerini gösterdiğini söyledi.

Köylerine sığınan göçmenlerin 8 kişi olduklarını söyleyen Aksoy,
"Bizim köyümüz Meriç Nehri'ne yakın olduğu için bunları Yunan askerleri bizim tarafa doğru atmış. Bunlar 8 kişiydi. Bir tanesi arkada zor yürüyordu, arkadaşları koluna girmişti. Biz de ne olduğunu sorduk, işaretlerle Yunan askerinin kendilerini dövdüğünü anlatmaya çalıştılar. Arkadaşı bu zor yürüyen kişinin sırtını açtı ki, o sırada yaraları gördük"
dedi.

Göçmenler, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.



Kaçak göçmenleri sınır illerden İstanbul'a getiren 2 şüpheli yakalandı
Kaçak göçmenleri sınır illerden İstanbul'a getiren 2 şüpheli yakalandı

Avcılar'da cipten indikten sonra ara sokaklara giren 18 kaçak göçmen polisin çalışmasıyla yakalanmıştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, para karşılığında şüphelileri sınır illerinden İstanbul'a getirip, buradan Edirne Lalapaşa'ya götüreceğini belirlediği 2 şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir cipten çok sayıda kaçak göçmen indiğini gördü. Videoyu inceleyen ekipler, olayın Avcılar'da gerçekleştiğini saptadı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen polis, 18 düzensiz göçmen yakaladı. Ekipler, göçmenleri Avcılara getiren kişi ya da kişilerin de yakalanması için incelemelerine devam etti. Yapılan çalışmalarda göçmenlerin indiği cipin daha önce çok kez sınır illere gittiği tespit edildi. A.A.A.'nın kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, aracı Esenyurt'ta durdurdu. Araçtaki A.A.A. ve G.A. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler burada polise kaçak göçmenleri sınırdan aldıklarını, ücret karşılığında Edirne Lalapaşa götürmek için anlaştıklarını itiraf etti. Operasyonla yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüpheliler A.A.A ve G.A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#Yunanistan
#Meriç Nehri
#Edirne
#Göçmen
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