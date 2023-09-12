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İstanbul’da düzensiz göçmen operasyonu: 18 düzensiz kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan görüntüler ile ilgili inceleme başlattı. İstanbul’da polis ekipleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar para karşılığında anlaşan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09:49 . 12/09/2023 Salı
IHA
İstanbul’da 18 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da 18 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da polis ekipleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar para karşılığında anlaşan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan görüntüler ile ilgili inceleme başlattı.


Avcılar’da kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrolde 18 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli şahısların yakalanması amacıyla başlatılan çalışmada; videoda yer alan aracın sınır illerine sık sık gidiş gelişler yaptığı belirlendi. Plakası tespit edilen aracın A.A.A. tarafından 03.09.2023 tarihinde kiralanmış olduğu tespit edildi. Bahse konu araç dün saat 00.10 sıralarında Esenyurt ilçesinde durdurularak araç sürücüsü A.A.A. ve G.A. yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında; yabancı uyruklu şahısları bir miktar para karşılığında Edirne Lalapaşaya götürmek üzere anlaştıklarını öğrenildi.


Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine, şüpheli şahıslar ise dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.


Kaçak göçmenleri sınır illerden İstanbul'a getiren 2 şüpheli yakalandı
Kaçak göçmenleri sınır illerden İstanbul'a getiren 2 şüpheli yakalandı

Avcılar'da cipten indikten sonra ara sokaklara giren 18 kaçak göçmen polisin çalışmasıyla yakalanmıştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, para karşılığında şüphelileri sınır illerinden İstanbul'a getirip, buradan Edirne Lalapaşa'ya götüreceğini belirlediği 2 şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir cipten çok sayıda kaçak göçmen indiğini gördü. Videoyu inceleyen ekipler, olayın Avcılar'da gerçekleştiğini saptadı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen polis, 18 düzensiz göçmen yakaladı. Ekipler, göçmenleri Avcılara getiren kişi ya da kişilerin de yakalanması için incelemelerine devam etti. Yapılan çalışmalarda göçmenlerin indiği cipin daha önce çok kez sınır illere gittiği tespit edildi. A.A.A.'nın kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, aracı Esenyurt'ta durdurdu. Araçtaki A.A.A. ve G.A. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler burada polise kaçak göçmenleri sınırdan aldıklarını, ücret karşılığında Edirne Lalapaşa götürmek için anlaştıklarını itiraf etti. Operasyonla yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüpheliler A.A.A ve G.A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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