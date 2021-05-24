Gündem Yunanistanın ölüme terk ettiği 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Yunanistanın ölüme terk ettiği 81 düzensiz göçmen kurtarıldı​
Kurtarılan göçmenler.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edilirken, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" denildi.


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