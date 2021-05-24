Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 81 düzensiz göçmen kurtarıldı Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi 24 Mayıs 2021, 11:08 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2021, 11:26 DHA