Yunanistan'ın provokasyonlarına tek kelime etmeyen Akşener Rusya ile ilişkileri eleştirdi

Doğu Akdeniz ve Ege'de peş peşe provakasyonlara imza atan Yunanistan'a tek kelime etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin haftalık olağan grup toplantısında Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin hükümetin tutumunu eleştirdi. Tüm dünyanın Rusya'ya karşı tutumundan dolayı takdir ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Akşener aynı zamanda Rusya ile ilişkilerin kesilmesi gerektiğini ifade etti.

"ARABULUCULUK KİSVESİ"

Yunanistan'ın tavrını görmezden gelen Akşener Rusya ile ilişkilere yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Uluslararası toplum çılgınlığa karşı daha somut adımlar atmalıdır. Sayın Erdoğan'ın da bu ciddi tehdit karşısında alacağı tavrı bekliyoruz. Devletin esas görevi kendi menfaatleri çerçevesinde denge oluşturabilmektir. Seçim hesapları kovalayarak devlet yönetilemez. Rusya-Ukrayna savaşında alacağımız pozisyonda ülkemizin menfaatleri esas alınmalıdır. Arabuluculuk kisvesi altında Putin'in sırtının sıvazlanması Türkiye'ye yakışmaz. Türk milleti bugün de Rus emperyalizminin yanına yedeklenecek bir algı malzemesi değildir"