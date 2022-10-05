Gündem Yunanistanın provokasyonlarına tek kelime etmeyen Akşener Rusya ile ilişkileri eleştirdi
POLİTİKA

Yunanistan'ın provokasyonlarına tek kelime etmeyen Akşener Rusya ile ilişkileri eleştirdi

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına tek kelime etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin Türkiye'nin tavrını eleştirdi. Rusya ile ilişkilerin kesilmesi gerektiğini söyleyen Akşener Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere Putin'in gölgesinde girmeye hazırlandığını iddia etti.

Abone Ol Google News
Emre Ün Yeni Şafak
Yunanistanın provokasyonlarına tek kelime etmeyen Akşener Rusya ile ilişkileri eleştirdi
Meral Akşener

Doğu Akdeniz ve Ege'de peş peşe provakasyonlara imza atan Yunanistan'a tek kelime etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin haftalık olağan grup toplantısında Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin hükümetin tutumunu eleştirdi. Tüm dünyanın Rusya'ya karşı tutumundan dolayı takdir ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Akşener aynı zamanda Rusya ile ilişkilerin kesilmesi gerektiğini ifade etti.

"ARABULUCULUK KİSVESİ"

Yunanistan'ın tavrını görmezden gelen Akşener Rusya ile ilişkilere yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Uluslararası toplum çılgınlığa karşı daha somut adımlar atmalıdır. Sayın Erdoğan'ın da bu ciddi tehdit karşısında alacağı tavrı bekliyoruz. Devletin esas görevi kendi menfaatleri çerçevesinde denge oluşturabilmektir. Seçim hesapları kovalayarak devlet yönetilemez. Rusya-Ukrayna savaşında alacağımız pozisyonda ülkemizin menfaatleri esas alınmalıdır. Arabuluculuk kisvesi altında Putin'in sırtının sıvazlanması Türkiye'ye yakışmaz. Türk milleti bugün de Rus emperyalizminin yanına yedeklenecek bir algı malzemesi değildir"

Cesedi derede bulundu

Cesedi derede bulundu

​Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı.
8 aylık Hayreddinsütten boğulacaktı

8 aylık Hayreddin
sütten boğulacaktı

​Bir saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu

​37 yaş küçük eşini öldürdü: Katilin evinden çıkanlar şaşırttı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretamiz içerikler sunan program sonrası yeni gelişme.

​'Kullandıkları taktikleri biliyoruz' diyerek açık açık uyardı.

​WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor: Bir dönem sona erdi.

İki kentin 'kebap' rekabeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.