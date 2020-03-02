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İZMİR

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’a botlarla yola çıkan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığının kötü muamelesine maruz kaldı. Yakıtları ve motoru alınan, ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Haber Merkezi İHA
Ölüme terk edilen göçmenler saatlerce denizde mahsur kalırken, imdatlarına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.
Ölüme terk edilen göçmenler saatlerce denizde mahsur kalırken, imdatlarına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından geçişlerin en yoğun olduğu İzmir’in Çeşme ilçesinde hareketlilik yaşanıyor.

Bir grup göçmen de, Çeşme sahillerinden botlarla Sakız Adası’na geçmek için deniz açıldı. Bir müddet sonra Sakız Adasına yaklaşan göçmenleri Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri durdurdu.

AA
İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’a botlarla yola çıkan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığının kötü muamelesine maruz kaldı.

Adeta ölüme terk ettiler

Yunan ekibi, göçmenlerin önce yakıtlarını ve motorunu aldı. Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, ardından da ortada kalan göçmenlerin etrafından dolaşarak dalga oluşturdu.

  • Ölüme terk edilen göçmenler saatlerce denizde mahsur kalırken, imdatlarına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Bölgeye bir botla giden Türk Sahil Güvenlik ekibi, hemen göçmenleri botlara aldı.

Ekipler ayrıca denizde yola çıkan ve motoru bozulan başka bir göçmen botuna da yardım elini uzattı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 120’nin üzerinde göçmen, daha sonra Çeşme İskelesine getirildi.

Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
FOTOĞRAF 16
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Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor.
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İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.
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Edirne’de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı.
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Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi.
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Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor.
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Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti.
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Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı.
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Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.
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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.


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