Yürek ısıtan görüntüler sonrası Bakan Koca'dan güzel haber: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi bahçesinde çekilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Ramazan Mervan Kurt tarafından paylaşılan görüntülerde birkaç çocuk, ameliyat olan Elif isimli kardeşlerinin ziyaretine geliyorlar ve onu pencereden görünce büyük sevinç yaşıyorlar.

O anların videosu izleyenlerin yüreğini ısıttı.

O görüntüleri paylaşan Ramazan Mervan Kurt isimli öğretmen, "Bana aile olmayı, kardeşliği gösterdiler. Çok duygulandım" dedi.

"GENEL DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Elif ve kardeşlerinin bu duygusal anlarına kayıtsız kalmadı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı" dedi. Bakan Koca, Elif hakkında sosyal medyadan bilgi vererek sözlerine şöyle devam etti: "Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesi'nde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" ifadelerini kullandı.

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Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı. Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesinde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. ELİF VE KARDEŞLERİ YAKINDA KAVUŞACAK. pic.twitter.com/jSkRTKNOFJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2022

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