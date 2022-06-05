Gündem Yürek ısıtan görüntüler sonrası Bakan Kocadan güzel haber Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak
ANKARA

Yürek ısıtan görüntüler sonrası Bakan Koca'dan güzel haber: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak

Ameliyat olan kardeşleri Elif'i hastane odasının penceresinde gören küçük çocukların duygulandıran videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Yürekleri ısıtan görüntü sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan küçük Elif'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yürek ısıtan görüntüler sonrası Bakan Kocadan güzel haber: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak
O anların videosu izleyenleri duygulandırdı.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi bahçesinde çekilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Ramazan Mervan Kurt tarafından paylaşılan görüntülerde birkaç çocuk, ameliyat olan Elif isimli kardeşlerinin ziyaretine geliyorlar ve onu pencereden görünce büyük sevinç yaşıyorlar.

O anların videosu izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Ameliyat olan kardeşlerini hastane odasının penceresinde gören çocukların duygulandıran tepkisi
OYNAT 00:33
Ameliyat olan kardeşlerini hastane odasının penceresinde gören çocukların duygulandıran tepkisi
Ameliyat olan kız kardeşlerini görmek için hastaneye gelen ve hastane bahçesinden kardeşlerinin bulunduğu odaya bakan küçük çocukların, pencereye çıkan kardeşlerini gördüklerinde verdikleri tepki izleyenleri duygulandırıyor.

O görüntüleri paylaşan Ramazan Mervan Kurt isimli öğretmen, "Bana aile olmayı, kardeşliği gösterdiler. Çok duygulandım" dedi.

"GENEL DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Elif ve kardeşlerinin bu duygusal anlarına kayıtsız kalmadı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Görüntüler, bu sevince kayıtsız kalamayan bir vatandaşımız tarafından çekildi ve büyük ilgi uyandırdı" dedi. Bakan Koca, Elif hakkında sosyal medyadan bilgi vererek sözlerine şöyle devam etti: "Kardeşlerinin, uzaktan da olsa görmeye geldiği Elif, Ankara Hacettepe Hastanesi'nde kist hidatik tanısıyla ameliyat oldu. Genel durumu iyi. Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" ifadelerini kullandı.

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