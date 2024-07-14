Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü yakalandı

İzmir’den deniz yoluyla yurtdışına kaçmak isteyen FETÖ’cüler uzun süredir MİT’in takibindeydi. Alınan istihbarat sonucu, ABD bayraklı ASTERI isimli yelkenli tekne ile kaçmak için Çeşme Alaçatı körfezinden hareket eden 10 FETÖ’cü düzenlenen operasyonla yakalandı.

MİT’in bu operasyonu ile 15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ ile mücadelenin en sıkı şekilde devam ettiği bir kez daha ortaya kondu.