Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak

2023 seçimleri için oy kullanılacak gümrük kapıları belli oldu.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim işliyor.
Yurt dışındaki seçmenlerin sandıkları 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında, oy verme 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı takvime göre 27 Nisan'da Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde takvim şöyle işleyecek:
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:
Hangi gümrük kapılarında oy kullanılacak?
Bu kapsamda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabileceği gümrük kapıları şöyle:
"Gürbulak, Aktaş, Türkgözü, Sarp, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli, Karkamış Üzümlü, Esendere, Kumlu, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey, Dereköy, Akçakale, Habur Kapıköy karayolu, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Diyarbakır, Hasan Polatkan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Süleyman Demirel, İstanbul, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun Çarşamba, Trabzon, Zonguldak Çaycuma havalimanları ile Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Derince, Mersin, Taşucu, Bodrum ve Samsun."
Öte yandan, oy verme işlemlerinde görev almak üzere bazı ilçelerde geçici gümrük kapısı seçim kurulları da oluşturulacak.
Her bir geçici gümrük kapısı seçim kurulu; kendilerine bağlı olarak üçer adet sandık kurulu oluşturacak, ancak lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu adedini artırmaya veya azaltmaya, oy verme saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini (sekiz saatlik dilimler halinde) belirlemeye yetkili olacak.
Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının kurulma işlemleri 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar tamamlanacak. Oluşuma ilişkin imzalı tutanak ve yemin metninin bir sureti YSK'ye gönderilecek. Kararda ayrıca sandık kurullarının da 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar kurulması işlemlerinin tamamlanması gerekecek.