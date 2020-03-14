Yurt dışındaki Türk vatandaşları dönebilecek

Teknoloji

Turkcell’in öğrencilere müjdeli haber

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "Biz dünyanın en güçlü mobil ve fiber altyapısını bugünler için kurduk. Bu altyapı bugün de tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de hizmetinde"