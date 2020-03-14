Gündem Yurt dışındaki Türk vatandaşları dönebilecek
ANKARA

Yurt dışındaki Türk vatandaşları dönebilecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk vatandaşı öğrencilerin ve turistlerin, 17 Mart 24.00'a kadar dönüş yapabileceği açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk vatandaşı öğrencilerin ve turistlerin, 17 Mart 24.00'a kadar dönüş yapabileceğini açıkladı.

Uçuş yasağı getirilen ülkeler

  • Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Durdurulmadan önceki son yolculu uçuşlar yarın: Yerel saatle 08.00'e kadar yapılabilecek
GÜNDEM
Durdurulmadan önceki son yolculu uçuşlar yarın: Yerel saatle 08.00'e kadar yapılabilecek
  • Bakan Turhan, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararı açıkladı ve "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar 14 Mart saat 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacak" dedi.
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