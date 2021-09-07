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Yüz yüze eğitimde kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretim yılı açılış programında “Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Aşı ile ilgili sosyal medya mecralarında yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemeli” diye konuştu. Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde konuşan Erdoğan, meslek liselerinin Türkiye’nin kalkınma planlarında kritik rolünün olduğunun altını çizdi. Devlet olarak, aşı konusunda asla zorlayıcı yollara başvurmak istemediklerini söyleyen Erdoğan, “Çocuklarımızı çok özledikleri okullardan mahrum bırakma lüksümüzün olmadığı bilinciyle hareket etmemiz şarttır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yüz yüze eğitimde kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere, eğitim camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm imkanlarını seferber ederek, salgının yoğun seyrettiği dönemlerde çocukların eğitimden kopmamalarını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, bu kapsamda 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilere ulaştırdıklarını anlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır. Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı bir kez daha aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum.' dedi.

Okulları güvenli hale getirdik

  • Bir taraftan bu adımları atarken diğer yandan yüz yüze eğitimin ikamesinin olmayacağı gerçeğinden hareketle yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıkları devam ettirdiklerine işaret eden Erdoğan, “Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması, yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi. Hazırlık sürecinde bilim insanlarımızın yanı sıra eğitimin tüm paydaşlarının fikrine başvurduk. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız, okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri birlikte belirledi. Hijyen, temizlik malzemeleri ve maske tedarikini sağlayarak velilerimizin çocuklarını güvenle okula gönderebileceği bir altyapıyı sağladık.” diye konuştu.

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Aşıda zorlamak istemiyoruz

“Gönüllülük esasıyla devam ettirdiğimiz aşılama çalışmalarında uygulanan toplam doz sayımız 100 milyon sınırına doğru gidiyor.” bilgisini veren Erdoğan, şöyle devam etti:

“İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı ve sıkıntısız bir şekilde aşıya ulaşabilmektedir. Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına gerçekten önemli bir başarıdır. Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz ve izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın özellikle müsterih olmasını istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum. Devlet olarak, bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Ancak salgına karşı en etkili koruyucu silahımız olan aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır. Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin. Salgının yayılmasını engellemek öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır. Çocuklarımızı çok özledikleri okullardan mahrum bırakma lüksümüzün olmadığı bilinciyle hareket etmemiz şarttır. Tedbirlere riayet konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere seslendi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan daima iftihar edin
OYNAT 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere seslendi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan daima iftihar edin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, öğrencilere verdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

'Sizlerden ufkunuzu geniş, zihninizi açık, merakınızı canlı, kalbinizi temiz, vicdanınızı önde tutmanızı bekliyoruz. Lütfen kimsenin içinizdeki heyecanı örselemesine izin vermeyin.

Kendinize inanın, milletinize inanın, her karışında bir şehit yatan bu güzel ülkemizin gücüne inanın. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaktan daima iftihar edin.'
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