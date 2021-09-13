Gündem Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı 198
POLİTİKA

Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı 198

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kovid-19 vakası nedeniyle bir haftada 850 bin sınıfın 198’inde yüz yüze eğitime ara verildiğini, hiçbir okulun tatil edilmediğini söyledi. Bakan Özer, iki doz aşı olan öğretmenlerin oranının da yüzde 78'e ulaştığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı 198
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları şöyle:

VAKA GÖRÜLEN SINIFLAR

Bir haftada 850 bin sınıfın 198’inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok. Vakaların etkilediği sınıfla ilgili karar alacağız. Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.

AŞILAMA VE PCR TESTİ

İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğrencilerle ilgili aşı ve PCR testi zorunluluğu yok. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Süresi geçmemiş olan tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık. En yüksek puanda olan öğretmeni sisteme dahil etmeye çalışıyoruz. Şu andaki öğretmen sayımız 1.2 milyon. Cumhurbaşkanımız eğitimin kalitesinin artması yönünde gereken her türlü desteği veriyor.

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