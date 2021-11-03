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Yüz yüze eğitime devam edilmesi kararı velilerin ve esnafın yüzünü güldürdü: Çok mutluyuz

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını, okulların kapanmasının söz konusu olmadığını açıklaması, velileri ve okul çevresindeki esnafı sevindirdi.

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Haber Merkezi İHA
Yüz yüze eğitime devam edilmesi kararı velilerin ve esnafın yüzünü güldürdü: Çok mutluyuz
Yüz yüze eğitime devam edilmesi kararı velilerin ve esnafın yüzünü güldürdü.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, 1.2 milyon öğretmenin yüzde 92’sinin 2. doz aşılarını olduğunu, yüz yüze eğitimden vazgeçmenin söz konusu olmadığını açıklaması, en çok velileri ve esnafı sevindirdi. Veliler ile kantin işletmecileri ve okul çevresindeki esnaflar, bakanın açıklamalarının yüreklerine su serptiğini söyledi.

KARARA SEVİNDİK


İbn-i Sina İlköğretim Okulu kantin işletmecisi Türkan Erçoban, 6 Eylülde başlayan yüz yüze eğitime devam kararının, pandemi sürecinde bir yılı aşkın süredir kapalı olan kantincilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Erçoban, "Biz bu yeni haberi duyunca çok mutlu olduk. Bir buçuk yıl gibi uzun bir süre kapanma sürecinden geçtik. Bu süreçte çok mağdur olduk. Yeni haberden dolayı çok mutluyuz. Okulların kapanmayacak olması hepimiz açısından çok iyi. Millî Eğitim Bakanımıza bizleri düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

"ÇOCUKLAR EVE HAPSOLMUŞTU"


Öğrenci velisi Yasin Karataş ise, aşılama sayısındaki artış ve alınan tedbirler sayesinde okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getireke, "Bu kararın alınması bizi çok memnun etti. Çünkü çocuklarımız geçen sene eğitimden epey geri kalmıştı. Çocuklar evlere hapsolmuştu. Bakanımıza teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.


Öğrenci velisi İrem Şafak da, ‘’Okulların açılması bizi tabii ki çok mutlu etti. Fakat devletimiz pandemi döneminde okullara yeterli desteği sağlayamadı. Öğrenciler uygun şartlarda eğitim göremiyorlar. Yeterli destek sağlanırsa daha da mutlu oluruz’’ dedi.

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