Gündem Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklaması
EĞİTİM

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur. Şu an okulları açık tutmaktaki en büyük avantajımız aşısını olmuş öğretmen sayısının yüksek olmasıdır." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol doğrultusunda inşaatı başlayan Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nin temel atma törene katıldı.
Törende konuşan Bakan Özer'in gündeminde yüz yüze eğitim vardı. Özer, aşılanan öğretmen sayısını açıkladı, yüzyüze eğitimi yarıda bırakmamak için revize önlemler alınacağını belirtip, "6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde haftada 5 gün olarak devam ediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız. Bu süreçteki en büyük avantajımız öğretmenlerimiz oldu" dedi.

Bakan Özer
Bakan Özer

"1.2 MİLYON ÖĞRETMENİMİZİN YÜZDE 92'Sİ AŞILANMIŞTIR"

Törende yüzyüze eğitim hakkında konuşan Bakan Özer, "6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde haftada 5 gün olarak devam ediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız. Bu süreçteki en büyük avantajımız öğretmenlerimiz oldu. Bugün itibariyle 1 doz aşısını olmuş öğretmenimiz yüzde 93, 2 doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87, aşı olmamış ama bağışıklık kazanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen sayımız ise yüzde 5 olarak belirlendi. Dolayısıyla eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 92'si ya en az 2 doz aşı olmuş ya da antikor oluşturmuştur. Şu an okulları açık tutmaktaki en büyük avantajımız aşısını olmuş öğretmen sayısının yüksek olmasıdır. Pandemi önemlerini bazen revize ederek yüzyüze eğitime devam etme kararındayız. Eğitimin tüm kademelerinde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlar ile tüm eğitim seviyelerindeki okullardaki okullaşma oranı yükseldi. 2000'li yıllarda ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 44 iken şu an yüzde 88'e ulaştı. Sistemde şu an ortaöğretimde 6 milyona yakın öğrencimiz var. Bu dönem içerisinde çok ciddi öğretmen alımı yapıldı. 2000'li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken şu an 1.2 milyon öğretmen var. Yükseköğretimde okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 14'ken bugün itibariyle yüzde 44'lere gelmiştir. Eğitimde devasa yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.

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