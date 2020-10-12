Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
EĞİTİM

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Haber Merkezi AA
Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması bugün başladı.
Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması bugün başladı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

Okul kapısında bekleyen veliler de sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
GÜNDEM
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor

İlkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim bugün başladı.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

Yüz yüze eğitim
GÜNDEM
Yüz yüze eğitim

Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz
OYNAT 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak
OYNAT 01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyoruz. İlkokul ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçilecek. Ortaokul 8 ve lise 12'inci sınıflarda yine belirlenenle kuralarla çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek' ded.


Abone Ol Google News
Komutanöldürüldü askerler kaçtı

Komutan
öldürüldü askerler kaçtı

​Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ağır darbe.
Yüz yüze eğitim başladı

Yüz yüze eğitim başladı

​Yüzbinlerce öğrenci için ilk zil bu sabah çaldı.
Altı kez sallandı!

Altı kez sallandı!

​Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler.
Rumlar<br>sınıra saldırdı

Rumlar
sınıra saldırdı

​Olayı duyan Türk halkı bölgeye akın etti.
Alarm veriyor!

Alarm veriyor!

​'Kandan bulaşmıyor' diyerek çağrıda bulundu.
Görüntüleri<br>paylaşıp uyardı

Görüntüleri
paylaşıp uyardı

Son üç ay içerisinde 808 kişi hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta kan donduran olay

Esenyurt'ta kan donduran olay

​Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Tüm dünya<br>bunu görsün

Tüm dünya
bunu görsün

​Ermenistan ateşkesten kısa süre sonra Gence'ye füzelerle saldırdı.
Ateşe verip eğlenmişler

Ateşe verip eğlenmişler

​Orman yakan PKK'lılar 'şenlik' yaptı.
Rusları direkler kurtardı

Rusları direkler kurtardı

​İki topumuzun direkten döndüğü maçta, Rusya ile berabere kaldık.
KKTC'de seçim<br>2. tura kaldı

KKTC'de seçim
2. tura kaldı

​Tatar ile Akıncı 18 Ekim'de tekrar yarışacak.
Pozitif ayrıştık

Pozitif ayrıştık

​MÜSİAD Başkanı Kaan Yeni Şafak'a konuştu.
Bir ay sonra evlenecekti

Bir ay sonra evlenecekti

​Şehit Astsubay Dokumacı son yolculuğuna uğurlandı.
Yüz yüzede<br>ikinci aşama

Yüz yüzede
ikinci aşama

​Haftada iki gün okul yolunu tutacaklar.
Oruç Reis'e<br>yeni görev

Oruç Reis'e
yeni görev

Çalışma yürüteceği alan için NAVTEX ilan edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.