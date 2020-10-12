Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

Okul kapısında bekleyen veliler de sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

GÜNDEM Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor

İlkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim bugün başladı.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

GÜNDEM Yüz yüze eğitim

Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri yapılabilecek.

OYNAT 01:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyoruz. İlkokul ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçilecek. Ortaokul 8 ve lise 12'inci sınıflarda yine belirlenenle kuralarla çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek' ded.

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