Gündem Yüzlerce kişiyi aynı yöntemle kandırdılar Sahte siteyle 2 milyon TLlik vurgun
İZMİR

Yüzlerce kişiyi aynı yöntemle kandırdılar: Sahte siteyle 2 milyon TL'lik vurgun

İzmir merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, sahte araç kiralama siteleri hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
Yüzlerce kişiyi aynı yöntemle kandırdılar: Sahte siteyle 2 milyon TLlik vurgun
12 ilde dev operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sahte araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Bu sabah saatlerinde ekipler, İzmir, Bursa, Düzce, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'da operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.


Öte yandan, dosya kapsamında hakkında işlem başlatılan 5 kişinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu, 2 kişinin de savunmasının alınıp bırakılacağı belirtildi.


Şüphelilerin, araç kiralamak için sahte siteler üzerinden kendileriyle iletişime geçen kişilere, IBAN numaralarına kiralama ücretini göndermelerine rağmen, araçları göndermediği belirtildi.


Şüphelilerin bu yöntemle ülke genelinde 200 kişiyi 2 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildiği bildirildi.

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