CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zoom cuntasının açığa çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün Ankara’da ilk kez yüz yüze geldi. CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. İmamoğlu’nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantı saat 13.30’da başladı. Zoom ifşasından sonra ilk kez karşı karşıya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun gerginlikleri yüzlerine ve beden dillerine de yansıdı. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirildi ve 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alındı.

36 BAŞKAN KATILMADI

CHP kaynakları, toplantıya 36 belediye başkanının mazeret bildirip katılmadığını açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hariç, CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı da toplantıya katıldı. Çerçioğlu’nun Avrupa’da olduğu için toplantıya gelemediği belirtildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise tedbirli olarak ihraç edilmek üzere disipline sevk edildiği için toplantıya çağrılmadı. Toplantıda belediye başkanlarının yanı sıra MYK üyeleri de hazır bulundu.

İYİ PARTİ’YE KARŞI ÖZENLİ OLUN

Girişte gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Kılıçdaroğlu’nun, belediye başkanlarına, yerel seçimlerde yürütülecek ittifak ilişkileri hakkında bilgilendirmede bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre CHP lideri, 28 Mayıs seçimi sonrasında dağılan Millet İttifakı’nın bileşenleri ile yeniden temasa geçildiğini, bu nedenle de İYİ Parti başta olmak üzere ittifak paydaşlarına karşı özenli davranılması gerektiğinin altını çizdi.

İMAMOĞLU SUNUM YAPTI

28 Mayıs sonrasında “değişim” çağrısını başlatan ve Kılıçdaroğlu’nun bazı kurmaylarıyla da ortak hareket eden İmamoğlu’nun toplantıda kapsamlı bir sunumda bulunduğu öğrenildi. İmamoğlu’nun sunumunda seçimlerde alınan sonuçlar ile gelinen noktada neler yapılabileceği konularını anlattığı bildirildi.

TOPLANTIDA GERİLİM YAŞANDI İDDİASI

4 saat 20 dakika süren toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu bazı belediye başkanları ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. Toplantı sonrasında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, değişim konusunun toplantıda gündeme geldiğini söyledi. Büyükerşen, “Gerilim yaşandı mı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bana göre yaşanmadı. Ama ‘yaşandı’ diyenler olabilir mi? Bilmem.Genel başkan yapılan eleştirilere çok detaylı cevaplar verdi.”

PM’de tam kadro

CHP’de bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak. İmamoğlu’nun çevrimiçi toplantısına katılan diğer PM üyelerinin PM toplantısına da tam kadro gelmelerine kesin gözüyle bakılıyor. İl ve ilçe başkanlarının dönüşünün görüşülmesi için 40 üyenin oyu gerekiyor. 60 üyesi olan PM’de İmamoğlu destekçilerinin bu sayıya ulaşması beklenmiyor. Ancak, görevden alınan söz konusu isimlerin dosyalarının yeniden görüşülmesi yönünde karar çıkarsa, İmamoğlu öncülüğünde toplanan muhaliflerin, buldukları destekten dolayı olağanüstü kurultay kartını açabileceği belirtiliyor. Şimdilik 15 PM üyesinin desteğini arkasına alan İBB Başkanı İmamoğlu’nun, alternatif olağanüstü büyük kurultay planını hayata geçirebilmesi için 60 kişilik PM’den 31 kişinin desteğini bulması gerekiyor.

ISTİFALARI İSTENEBİLİR

Ayrıca toplantıda, İmamoğlu ile ortak hareket eden PM üyeleri Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun, Turan Aydoğan, Muharrem Erkek, Hakkı Süha Okay ve Yaşar Seyman’ın istifalarının istenmesi de gündemde. İstifa taleplerinin Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından değil, Kılıçdaroğlu’na destek veren PM üyeleri tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor.







