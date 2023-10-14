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Zabıt katibinin kurduğu suç şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli bir zabıt katibinin liderliğini yaptığı öne sürülen tefecilere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

11:12 . 14/10/2023 Cumartesi
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Bakırköy Adalet Sarayı'nda zabıt katibinin kurduğu şebekedeki tefecilerle birlikte hareket ederek, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen kişilerin gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğunu, birkaç ay göstermelik ödemeler yaptıktan sonra hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefecilerin yardımıyla farklı kişiler adına art arda tescil ettirdiklerini belirledi.  


Çalışmaların devamında şebeke üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü tespit edildi. Ayrıca örgüt yöneticisinin yine kamu görevlisi olan aile üyelerinin eriştiği kişisel verileri para karşılığı üçüncü şahıslarla paylaştığı, usulsüz yolla yapılan sorgulamalar neticesinde edindiği bilgilerle alacaklılarla irtibat kurup yine para karşılığında uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesine yönelik girişimlerde bulunduğu saptandı.


Şüphelinin aile üyelerinin banka hesaplarını inceleyen ekipler, kamu görevlisi olan bir ailenin hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde farklı kişilere ait aynı günlerde yüksek meblağlarda hesap hareketleri olduğunu, bu hesap hareketlerinin birçoğunun açıklama kısmında örgüt liderinin isminin yazıldığını fark etti. Mali polisi, gayrimenkullerin alım satımında da örgüt liderinin yönlendirmelerine uyulduğunu çete üyelerinin bu tavsiyelerle evleri aldığını saptadı.  Çalışmalarını tamamlayan polis, geçtiğmiz salı günü şebeke üyelerine yönelik İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, 52 tapu, 45 tam altın, 200 gr amlevha altın, 2 adet 2 milyon değerinde çek, 10 dijital materyal, bin 500 euro nakit para ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.








#Bakırköy Adalet Sarayı
#Operasyon
#Zabıt katibi
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