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İSTANBUL

Zabıtalar Beykoz Belediyesinin hizmete soktuğu plajdaki Türk Bayrağını indirip İBB flaması çektiler

Beykoz Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Elmasburnu Milli Parkındaki plajı düzenleyip vatandaşların hizmetine soktu. Plajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki cankurtaran görevlendirdi. İBB zabıtası bugün plaja gidip göndere çekilen Türk Bayrağını indirip yerine İBB’nin flamasını astı. Zabıtalar arasında gerginlik çıkarken Beykoz Belediyesi ekipleri İBB flamasını indirerek göndere yeniden Türk Bayrağı çektiler. Haftada dört gün sadece kadınların hizmetinde olacak plajdaki bayrak gerginliğinin, İBB’nin iki cankurtaran görevlendirdiği için tesisi sahiplenmek istediği için çıktığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
İBB’ye bağlı cankurtaranların Türk Bayrağını indirip yerine İBB flaması asması gerginliğe neden oldu.
İBB’ye bağlı cankurtaranların Türk Bayrağını indirip yerine İBB flaması asması gerginliğe neden oldu.

Beykoz Belediyesi’nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı’na İBB’nin kendi flamasını asmak istemesi gerginliğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.
Riva’da yer alan ve Milli Parklar’a bağlı olan Elmasburnu Tabiat Parkı’nda Beykoz Belediyesi bu sene bir dizi düzenleme yaptı ve kapsamlı bir tesisi İstanbulluların kullanımına açtı.

Elmasburnu'nda kadınlara özel plaj keyfi başladı
FOTOĞRAF 9
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Beykoz Riva’da bulunan ve tatil için vatandaşların gözde yerlerinden Elmasburnu Tabiat Parkı, düzenlenerek tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu.
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138 dönüm arazide kurulu olan tabiat parkı ve mesire alanı, 9 bin m2’lik yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, mavi ve yeşil koylara bakan restoranı, büfesi, 2 adet çocuk parkı ve 29 adet locanın yer aldığı plajıyla piknik yapmak isteyen, gezmek isteyen ve denize girmek isteyen vatandaşları ağırlıyor.
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Elmasburnu plajı ayrıca önümüzdeki hafta itibariyle haftanın 4 günü sadece kadınlara yönelik hizmet verecek.
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Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri sadece kadın vatandaşların kullanabileceği plajda personellerde de kadın olacak.
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Plajda, park girişinde ve restoranda çalışan personel kadınlardan oluşacak.
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Haftanın diğer günleri ise plaj ailelerin kullanımına açık olacak. Ayrıca alanda 227 araçlık otopark da hazırlandı. Alana gelen ziyaretçiler araçların park ettikten sonra plaja elektrikli servis araçlarıyla taşınacak.
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Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı hakkında bilgi veren Beykoz Belediyesi Sosyal Tesisleri Genel Müdürü Ayhan Kamburgil, “Yüz otuz sekiz dönüm üzerine kurulmuş Elmasburnu Tabiat Parkı ve Mesire alanımız bu sene Beykoz Belediyesi tarafından tekrar revize edildi. Bu alan localar, plaj kısmı ve kamelyalar ve mesire alanından oluşmaktadır. Burada da bir restoranımız var. Restoranımızda dünya mutfağından ürünler var, sabah kahvaltı da yapabiliyorlar. Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri bayanlara özel, tüm personelimiz bayan, restorandaki giriş güvenlikteki ve plajlarda çalışan personellerimiz tamamıyla bayanlardan oluşmakta. Anadolu yakasında bir ilk, bayanlara hizmet vereceğiz” dedi.
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Yenilenen tabiat parkı ve plajdan memnun olduklarını dile getiren Mustafa Sandıkçıoğlu, “Şu anda çok güzel ailece deniz vakti geçirebileceğimiz bir mekan olmuş burası. Yukarıda büyük otoparkımız var. Otoparkta aracımızı rahatlıkla park edebiliyoruz araçlardan buraya sahile kadar iniyoruz” dedi.
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Elmasburnu'nda kadınlara özel plaj keyfi başladı
İstanbulluların yaz aylarında serinlemek için akın ettiği Riva'da, haftanın dört günü kadınlara özel, localı plajı, elektrikli yolcu taşıma araçları, koy manzaralı restoranı ve piknik üniteleriyle Elmasburnu Tabiat Parkı açıldı. Plaj haftada 4 gün sadece kadınları ağırlayacak.


İstanbullular beğenmişti

Haftada 4 gün kadınlar plajı olarak hizmet verecek plaj İstanbullulardan tam not almış ve sosyal medyada geçtiğimiz hafta boyunca çok kez paylaşılmıştı. Elmasburnu Plajı bu sefer bayrak tartışmasıyla gündeme geldi.


Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi

İBB zabıtaları tarafından indirilen Türk Bayrağı, Beykoz Belediyesi zabıtası tarafından tekrar göndere çekildi.

İBB’ye bağlı cankurtaranlar, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın tesisi ziyareti esnasında göndere İBB flaması çekti. Yapılan bu hareket bir anda gerginliğe yol açtı. Tesisin sorumluluğunun ve yetkisinin Beykoz Belediyesi’nde olması gerekçe gösterilerek İBB’nin flamasını gönderden indirildi ve yerine Türk Bayrağı çekildi. Ancak tartışma bununla birlikte daha da alevlendi.

Zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı

Olay sonrası İBB ve Beykoz Belediyesi zabıtaları arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi flamasının indirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İBB’ye bağlı zabıta ekibi sevk edildi. Zabıtaların, Türk Bayrağı çekili göndere yeniden İBB flamasını asmak istemesi tansiyonu yükseltti. Beykoz Belediyesi, kendilerine ait plaj ve tesise İBB flamasının asılmasının hiçbir gerekçesinin olmadığını söylerken, İBB zabıtasının ise bölgede çalışan iki cankurtaranı gerekçe göstererek kendi flamalarının asılmasını istediği öğrenildi.

Bir gün önce benzeri bir olay daha yaşanmıştı


  • İBB ile Beykoz Belediyesi bir gün önce de benzer bir sebeple karşı karşıya gelmişti. Beykoz Belediyesi’nin yapmış olduğu sahil düzenlemesinin bitmesinin ardından İBB ekipleri üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi imzalı bankları sahile bırakmak istemiş ve iki belediyenin ekipleri arasında yine gerginlik yaşanmıştı.

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