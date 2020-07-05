Zabıtalar Beykoz Belediyesinin hizmete soktuğu plajdaki Türk Bayrağını indirip İBB flaması çektiler
Beykoz Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Elmasburnu Milli Parkındaki plajı düzenleyip vatandaşların hizmetine soktu. Plajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki cankurtaran görevlendirdi. İBB zabıtası bugün plaja gidip göndere çekilen Türk Bayrağını indirip yerine İBB’nin flamasını astı. Zabıtalar arasında gerginlik çıkarken Beykoz Belediyesi ekipleri İBB flamasını indirerek göndere yeniden Türk Bayrağı çektiler. Haftada dört gün sadece kadınların hizmetinde olacak plajdaki bayrak gerginliğinin, İBB’nin iki cankurtaran görevlendirdiği için tesisi sahiplenmek istediği için çıktığı öğrenildi.
Beykoz Belediyesi’nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı’na İBB’nin kendi flamasını asmak istemesi gerginliğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. Riva’da yer alan ve Milli Parklar’a bağlı olan Elmasburnu Tabiat Parkı’nda Beykoz Belediyesi bu sene bir dizi düzenleme yaptı ve kapsamlı bir tesisi İstanbulluların kullanımına açtı.
Haftada 4 gün kadınlar plajı olarak hizmet verecek plaj İstanbullulardan tam not almış ve sosyal medyada geçtiğimiz hafta boyunca çok kez paylaşılmıştı. Elmasburnu Plajı bu sefer bayrak tartışmasıyla gündeme geldi.
Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi
İBB’ye bağlı cankurtaranlar, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın tesisi ziyareti esnasında göndere İBB flaması çekti. Yapılan bu hareket bir anda gerginliğe yol açtı. Tesisin sorumluluğunun ve yetkisinin Beykoz Belediyesi’nde olması gerekçe gösterilerek İBB’nin flamasını gönderden indirildi ve yerine Türk Bayrağı çekildi. Ancak tartışma bununla birlikte daha da alevlendi.
Zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi flamasının indirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İBB’ye bağlı zabıta ekibi sevk edildi. Zabıtaların, Türk Bayrağı çekili göndere yeniden İBB flamasını asmak istemesi tansiyonu yükseltti. Beykoz Belediyesi, kendilerine ait plaj ve tesise İBB flamasının asılmasının hiçbir gerekçesinin olmadığını söylerken, İBB zabıtasının ise bölgede çalışan iki cankurtaranı gerekçe göstererek kendi flamalarının asılmasını istediği öğrenildi.
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Bir gün önce benzeri bir olay daha yaşanmıştı
İBB ile Beykoz Belediyesi bir gün önce de benzer bir sebeple karşı karşıya gelmişti. Beykoz Belediyesi’nin yapmış olduğu sahil düzenlemesinin bitmesinin ardından İBB ekipleri üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi imzalı bankları sahile bırakmak istemiş ve iki belediyenin ekipleri arasında yine gerginlik yaşanmıştı.