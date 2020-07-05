Zabıtalar Beykoz Belediyesinin hizmete soktuğu plajdaki Türk Bayrağını indirip İBB flaması çektiler

İBB’ye bağlı cankurtaranların Türk Bayrağını indirip yerine İBB flaması asması gerginliğe neden oldu.

Beykoz Belediyesi’nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı’na İBB’nin kendi flamasını asmak istemesi gerginliğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.

Riva’da yer alan ve Milli Parklar’a bağlı olan Elmasburnu Tabiat Parkı’nda Beykoz Belediyesi bu sene bir dizi düzenleme yaptı ve kapsamlı bir tesisi İstanbulluların kullanımına açtı.

FOTOĞRAF 9 Beykoz Riva’da bulunan ve tatil için vatandaşların gözde yerlerinden Elmasburnu Tabiat Parkı, düzenlenerek tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu. 138 dönüm arazide kurulu olan tabiat parkı ve mesire alanı, 9 bin m2’lik yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, mavi ve yeşil koylara bakan restoranı, büfesi, 2 adet çocuk parkı ve 29 adet locanın yer aldığı plajıyla piknik yapmak isteyen, gezmek isteyen ve denize girmek isteyen vatandaşları ağırlıyor. Elmasburnu plajı ayrıca önümüzdeki hafta itibariyle haftanın 4 günü sadece kadınlara yönelik hizmet verecek. Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri sadece kadın vatandaşların kullanabileceği plajda personellerde de kadın olacak. Plajda, park girişinde ve restoranda çalışan personel kadınlardan oluşacak. Haftanın diğer günleri ise plaj ailelerin kullanımına açık olacak. Ayrıca alanda 227 araçlık otopark da hazırlandı. Alana gelen ziyaretçiler araçların park ettikten sonra plaja elektrikli servis araçlarıyla taşınacak. Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı hakkında bilgi veren Beykoz Belediyesi Sosyal Tesisleri Genel Müdürü Ayhan Kamburgil, “Yüz otuz sekiz dönüm üzerine kurulmuş Elmasburnu Tabiat Parkı ve Mesire alanımız bu sene Beykoz Belediyesi tarafından tekrar revize edildi. Bu alan localar, plaj kısmı ve kamelyalar ve mesire alanından oluşmaktadır. Burada da bir restoranımız var. Restoranımızda dünya mutfağından ürünler var, sabah kahvaltı da yapabiliyorlar. Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri bayanlara özel, tüm personelimiz bayan, restorandaki giriş güvenlikteki ve plajlarda çalışan personellerimiz tamamıyla bayanlardan oluşmakta. Anadolu yakasında bir ilk, bayanlara hizmet vereceğiz” dedi. Yenilenen tabiat parkı ve plajdan memnun olduklarını dile getiren Mustafa Sandıkçıoğlu, “Şu anda çok güzel ailece deniz vakti geçirebileceğimiz bir mekan olmuş burası. Yukarıda büyük otoparkımız var. Otoparkta aracımızı rahatlıkla park edebiliyoruz araçlardan buraya sahile kadar iniyoruz” dedi. Elmasburnu'nda kadınlara özel plaj keyfi başladı İstanbulluların yaz aylarında serinlemek için akın ettiği Riva'da, haftanın dört günü kadınlara özel, localı plajı, elektrikli yolcu taşıma araçları, koy manzaralı restoranı ve piknik üniteleriyle Elmasburnu Tabiat Parkı açıldı. Plaj haftada 4 gün sadece kadınları ağırlayacak.

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İstanbullular beğenmişti

Haftada 4 gün kadınlar plajı olarak hizmet verecek plaj İstanbullulardan tam not almış ve sosyal medyada geçtiğimiz hafta boyunca çok kez paylaşılmıştı. Elmasburnu Plajı bu sefer bayrak tartışmasıyla gündeme geldi.





Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi

İBB zabıtaları tarafından indirilen Türk Bayrağı, Beykoz Belediyesi zabıtası tarafından tekrar göndere çekildi.

İBB’ye bağlı cankurtaranlar, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın tesisi ziyareti esnasında göndere İBB flaması çekti. Yapılan bu hareket bir anda gerginliğe yol açtı. Tesisin sorumluluğunun ve yetkisinin Beykoz Belediyesi’nde olması gerekçe gösterilerek İBB’nin flamasını gönderden indirildi ve yerine Türk Bayrağı çekildi. Ancak tartışma bununla birlikte daha da alevlendi.

Zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı

Olay sonrası İBB ve Beykoz Belediyesi zabıtaları arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi flamasının indirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İBB’ye bağlı zabıta ekibi sevk edildi. Zabıtaların, Türk Bayrağı çekili göndere yeniden İBB flamasını asmak istemesi tansiyonu yükseltti. Beykoz Belediyesi, kendilerine ait plaj ve tesise İBB flamasının asılmasının hiçbir gerekçesinin olmadığını söylerken, İBB zabıtasının ise bölgede çalışan iki cankurtaranı gerekçe göstererek kendi flamalarının asılmasını istediği öğrenildi.

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Bir gün önce benzeri bir olay daha yaşanmıştı





İBB ile Beykoz Belediyesi bir gün önce de benzer bir sebeple karşı karşıya gelmişti. Beykoz Belediyesi’nin yapmış olduğu sahil düzenlemesinin bitmesinin ardından İBB ekipleri üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi imzalı bankları sahile bırakmak istemiş ve iki belediyenin ekipleri arasında yine gerginlik yaşanmıştı.

OYNAT 02:07 CHP'li İlhan Kesici: İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosunun gerçekmiş gibi reklamını yapmak çok ayıp CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar gündem oldu. Kesici, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geçtiğimiz günlerde müzayede evi payı ile birlikte 935 bin 250 sterline satın aldığı Fatih Sultan Mehmed portresinin sahte olduğunu söyledi. 'Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp.' diyen Kesici, 'Tabloyu ister al, ister alma, ama bunu 'Bellini' diye satma. Bellini olsa 6 buçuk milyon lira değil, 6 buçuk milyar lira ederdi.' diye konuştu.

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OYNAT 01:32 İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümen kararı olmadan izinsiz büfe kurdu Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kurulan büfe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi. BiP'te paylaş

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