Gündem Zabıtaya hitabıyla herkesi duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
ORDU

Zabıtaya hitabıyla herkesi duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı

Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Burhan Kılıçkını, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burhan Kılıçkını, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan yarası kanamaya başladı.

Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşularının da kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Bir süre sonra eve gelen ekipler Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi burada yaptı.

Burhan Kılıçkını daha sonra Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.

Herkesi kendine hayran bıraktı
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Herkesi kendine hayran bıraktı
Ordu'da yaşayan Mersinli bir amca, evden çıkmamak adına zabıtayı arayarak 'evden çıkmak istemiyorum. Sizlere de zorluk çıkartmayayım. Eksiklerimi görür müsünüz?' diyor. Yaşlı amcanın, kapısına gelen zabıta ekipleriyle olabildiğince kibar ve naif konuşması izleyenleri hayran bıraktı. Sosyal medyada 2 milyona yakın izlenmeye ulaşan video günün en çok izlenenleri arasına girdi.


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