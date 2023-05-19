Zafer Partisi Basın Danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan hayatını kaybetti

Zafer Partisi Basın Danışmanı Gürkan trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, çevre yolu Gölbaşı istikameti Etimesgut varyantında, Özcan Y. ile Ceren Gürkan'ın içinde bulunduğu 06 AR 2813 plakalı otomobil, park halindeki 06 EU 2292 plakalı çekiciye çarptı.
Kazada, sürücü Özcan Y. yaralanırken Gürkan hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolü sonucu, sürücü Özcan Y'nin 2,93 promil alkollü olduğu tespit edildi. Özcan Y. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken Ceren Gürkan'ın cenazesi Etimesgut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Özcan Y'nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.