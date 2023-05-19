Zafer Partisi Basın Danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde sandığa giden yurt dışındaki seçmene teşekkür ederek, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için de sandığa gitmeleri çağrısı yaptı. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin yarın (20 Mayıs Cumartesi) başladığını belirten Erdoğan, "Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.