Zap bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AOMLpQA9GE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2021

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