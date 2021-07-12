Gündem Zap bölgesinde 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Zap bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zap bölgesinde 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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MSB: Kahraman Keskin Nişancılarımızın felsefesi 'Tek Atış Tek Vuruş'
OYNAT 01:21
MSB: Kahraman Keskin Nişancılarımızın felsefesi 'Tek Atış Tek Vuruş'
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan keskin nişancıların 'Tek Atış, Tek Vuruş' felsefesiyle atış yaptığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Görülmeden görme parolasıyla muharebe sahasının belirleyici unsuru olan Kahraman Keskin Nişancılarımızın felsefesi 'Tek Atış, Tek Vuruş!' ' ifadesi kullanıldı.


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