Gündem Zap bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi Şehitlerimiz için hesap sormaya devam ediyoruz
ANKARA

Zap bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi: Şehitlerimiz için hesap sormaya devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada "Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Zap bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi: Şehitlerimiz için hesap sormaya devam ediyoruz
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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