Zap bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi: Şehitlerimiz için hesap sormaya devam ediyoruz Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada "Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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