Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem: Ambulansla uyuşturucu sevkıyatı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında, Bingöl-Diyarbakır karayolunda seyir halinde bulunan bir ambulansın arama noktasının 100 metre gerisinde yol kenarında duraklaması ve ambulans şoförünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracın yol kontrol ve arama noktasında durdurulduğu belirtildi.

Valizlere konulmuş

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu ambulanstaki 2 görevli ve şoförün tedirgin hareketlerinin devamı ve ambulansın 34 plakalı bir araç olması üzerine durumdan şüphelenilerek görevli Jandarma devriyesi tarafından ambulansın durakladığı yer kontrol edilmiş, yol kenarına atılmış 6 parça valiz içerisinde, özel olarak hazırlanarak jelatine sarılmış, satışa hazır vaziyette 112 kilogram esrar ele geçirilmiştir” denildi.

Zanlı gözaltına alındı

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

“Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Olay ile ilgili olarak, F.B. isimli şüpheli gözaltına alınmış, ambulans görevlisi 3 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmış, uyuşturucuyu temin eden şahıs veya şahısların yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir.”