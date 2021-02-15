Gündem Zehir tacirlerine ağır darbe 65 ilde 4 bin 423 şüpheli yakalandı
ANKARA

Zehir tacirlerine ağır darbe: 65 ilde 4 bin 423 şüpheli yakalandı

Zehir tacirlerine ağır darbe: 65 ilde 4 bin 423 şüpheli yakalandı

Narkotik ekiplerince son bir hafta içinde düzenlenen "sokak" operasyonlarında 4 bin 423 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi

Haber Merkezi AA
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 65 ildeki narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında "sokak" operasyonları yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 4 bin 423 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Operasyonlarda 291 kilogram eroin, 392 kilogram esrar, 99 kilogram bonzai, 38 kilogram sentetik uyuşturucu, 64 kilogram afyon sakızı, 1,5 kilogram kokain, 1,25 kilogram kimyasallar, 4 bin 500 sentetik ecza, 390 bin uyuşturucu hap, 53 tabanca ve tüfek ile 219 bin 640 lira ele geçirildiği kaydedildi.

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