Zehir tacirlerine ağır darbe: 65 ilde 4 bin 423 şüpheli yakalandı Zehir tacirlerine ağır darbe: 65 ilde 4 bin 423 şüpheli yakalandı Narkotik ekiplerince son bir hafta içinde düzenlenen "sokak" operasyonlarında 4 bin 423 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi

Haber Merkezi 15 Şubat 2021, 19:02 Son Güncelleme: 15 Şubat 2021, 19:10 AA