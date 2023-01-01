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Zehir tacirlerine darbe: İstanbul'da altı kişi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sokmak isteyenlere yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Pınar Görgü
08:51 . 20/09/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Altı yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandı.

Altı yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sokmak isteyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.


Bulgaristan'dan gelen hasta nakil aracına operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını belirterek,
"Bulgaristan’dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakalandı. 84 kilogram skunk ve 32 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda, Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı, 44.5 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız"
ifadelerini kullandı.



#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#emniyet
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