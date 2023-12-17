Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Bolat duyurdu: Habur Sınır Kapısı'nda 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kapısından giriş yapan bir tırda arama yapıldığını, yapılan arama ve kontrollerde 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kapısından giriş yapan bir tırda arama yapıldığını, yapılan arama ve kontrollerde 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere, kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum."

Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere, kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum."

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce, Habur Gümrük Kapısından giriş yapan bir tırda gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, 202 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir. Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.