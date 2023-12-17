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Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Bolat duyurdu: Habur Sınır Kapısı'nda 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kapısından giriş yapan bir tırda yapılan aramada 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.

16:28 - 17/12/2023 Sunday
Güncelleme: 16:45 - 17/12/2023 Sunday
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda yapılan aramada 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.


Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kapısından giriş yapan bir tırda arama yapıldığını, yapılan arama ve kontrollerde 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Olayla ilgili soruşturmanın Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğüne dikkati çeken Bolat, "
Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere, kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum."
değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Bolat'ın paylaşımı şu şekilde;

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce, Habur Gümrük Kapısından giriş yapan bir tırda gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, 202 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir. Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Habur Gümrük Kapısı
#metamfetamin
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