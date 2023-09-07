Zehir tacirlerine geçit yok: Tüm materyallerine el konuldu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.





Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir ikamette yapılan aramalarda 187,25 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi bulundu.





Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, ikamette bulunan V.H. ve E.D. de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.







