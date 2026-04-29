Zehir ticaretine baskın: Evinde paketlerken yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda merkez ilçede H.T isimli şahsın il dışından getirdiği uyuşturucu maddelerin ticaretini yaptığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında H.T isimli şahıs uyuşturucu maddeleri satışa hazırlarken yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 21 adet 50’şer gramlık paketler halinde, toplam 1 kilo 50 gram uyuşturucu madde emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. H.T isimli şahıs göz altına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.