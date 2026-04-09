WhatsApp'ta 'hibe kredi' tuzağı: Gelen mesaja inandı 1 milyon lirasından oldu

18:249/04/2026, Perşembe
IHA
WhatsApp'tan gelen "yüksek miktarda hibe kredi elde ettiniz" mesajına inanan vatandaş kendisine verilen IBAN'a 1 milyon 58 bin 400 lira gönderdi.
Düzce’de bir vatandaş, WhatsApp üzerinden gelen “yüksek miktarda hibe kredi kazandınız” mesajına inanarak 1 milyon 58 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin hesaplarında son bir ayda yaklaşık 8 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıldığını anlayıp şikayetçi oldu

Edinilen bilgiye göre, Düzce’de yaşayan F.S. (50), WhatsApp uygulaması üzerinden kendisine gelen "yüksek miktarda hibe kredi elde ettiniz" şeklindeki mesaja inanarak, şüpheliler tarafından verilen IBAN numarasına 1 milyon 58 bin 400 lira gönderdi. Bir süre sonra iletişime geçtiği kişilere ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan F.S., 23 Şubat’ta durumu güvenlik güçlerine bildirerek şikayetçi oldu.

Hesaplarda 8 milyon liralık hareketlilik tespit edildi

Şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı telefon numaralarından yola çıkarak kimlik ve adres tespiti yaptı.

İki ilde eş zamanlı operasyon

Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından Kocaeli’de 4 ve İzmir’de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; E.Ş. (55), H.S.K. (48), V.E. (45), B.N.A. (26) ve E.Y’yi (46) gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ilgili kurumlar ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin hesaplarında son 1 aylık dönemde yaklaşık 8 milyon liralık para giriş ve çıkışı olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S.K., E.Ş. ve E.Y., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliler B.N.A. ve V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



