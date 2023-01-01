Zehrinin litresi 10 milyon dolar: Yasak olmasına rağmen 'kara akrep' internette satışta

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Kara akrep
Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün ile Suudi Arabistan'da yayılım gösteren ve dünyanın en zehirli canlıları arasında yer alan kara akrepler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden çifti 7 bin liraya kadar ulaşan fiyatla satışa çıkarılıyor.
Boyu 8 santim uzunluğunda olup, düz siyah ya da kahverengi renkteki kara akrebin, Türkiye'deki sarı akrepten sonra en zehirli ikinci akrep türü olduğu belirtildi. Evlerdeki akrep sokmalarının daha çok kara akreplerden kaynaklandığı da kaydedildi.