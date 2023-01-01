Zehrinin litresi 10 milyon dolar: Yasak olmasına rağmen 'kara akrep' internette satışta

Sıcak ve kurak bölgelerde, step ve yerleşim yerlerinde, taş altlarında, ayrıca harabeler, ev, ahır gibi insana yakın yerlerde yaşayan, akşam karanlığından sonra ortaya çıkıp başta böcekler olmak üzere örümcekler ve çıyan gibi canlıları avlayıp beslenen kara akreplerin zehrinin litre fiyatının 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Kara akreplerini satışa çıkaran kişi ilanda, "Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşük tür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun" dedi.