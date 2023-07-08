Zelenski'den Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde görüştü.
Dün İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti. Zelenskiy Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de görüştü.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenski'yi patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı.
İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi. Zelenskiy tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi. Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.