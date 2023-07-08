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Zelenski'den Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde görüştü.

11:39 . 8/07/2023 Cumartesi
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde görüştü.

Dün İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti. Zelenskiy Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de görüştü.


Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenski'yi patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı.


İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi. Zelenskiy tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi. Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik." diyen Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz." diyerek savaşın sonlandırılması çağrısını yaptı. Sözlerinin devamında "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." diyen Erdoğan, "1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum." dedi. Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için yaptığı katkılara minnettar olduğunu vurgulayıp, "Türkiye, Barış Planı kapsamında liderlik rolünü üstlenmeye hazır. Karadeniz'de istikrarı sağlamamız lazım." dedi.

#Volodimir Zelenski
#Fener Rum Patrikhanesi
#Bartholomeos
#İstanbul
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