Gündem Zelenskiy Doğuda 400e yakın bombardıman düzenlendi
POLİTİKA

Zelenskiy: Doğuda 400’e yakın bombardıman düzenlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Luhansk bölgesinde Rusya tarafından 400'e yakın bombalama gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Zelenskiy: Doğuda 400’e yakın bombardıman düzenlendi
Volodimir Zelenskiy

En şiddetli çatışmaların Donetsk ve Luhansk bölgelerinde olduğunu belirten Zelenskiy, “İlk konu cephe. Daha önce olduğu gibi en şiddetli çatışmalar Donetsk bölgesinde. Bugün havanın bozulması nedeniyle daha az saldırı olmasına rağmen Rus bombardımanı vakalarının sayısı ne yazık ki son derece yüksek. Luhansk bölgesinde yavaş yavaş ilerliyoruz. Doğuda şu ana kadar 400'e yakın bombardıman gerçekleşti” dedi.

ENERJİYLE İLGİLİ İŞLEMLER PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

Zelenskiy, ülkede yaşanan enerji sorunlarına ilişkin yaptığı açıklamada, tüm işlemlerin plana uygun şekilde ilerlediğini söyledi. Zelenskiy, “Şebekelerin ve teknik tedarik olanaklarının restorasyonu, enerji nakil hatlarının mayınlardan arındırılması, onarımlar, her şey plana uygun devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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