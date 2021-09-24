Gündem Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğiniz bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi DHA
Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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