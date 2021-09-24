Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/TtxmBMB6ly REKLAM September 24, 2021