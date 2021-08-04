Gündem Zeytinburnu sahilde asker kıyafetiyle gezen 9 Afgan sınır dışı ediliyor
İSTANBUL

Zeytinburnu sahilde asker kıyafetiyle gezen 9 Afgan sınır dışı ediliyor

Sosyal medyada paylaşılan ve Afgan mültecilerin askeri kamuflaj giydiği görüntülerin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kaçak mülteciyi Zeytinburnu'ndaki bir adreste yakaladı. Kimlikleri tespit edilen Afganlar için sınır dışı işlemi başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
​Zeytinburnu sahilde asker kıyafetiyle gezen 9 Afgan sınır dışı ediliyor
Kamuflajla gezen Afgan mülteciler

21 Temmuz'da sosyal medyada yayılan bir görüntüde, Zeytinburnu Kazlıçeşme sahil mevkiinde bir araya gelen Afganların, askeri kamuflajlar içerisinde olduğu görülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntüler üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu videodaki mültecilerin kimlikleri tespit edildi.

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9 MÜLTECİ YAKALANDI

Yabancı uyruklu M.R.(27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) 9 şahıs, 03 Ağustos'ta Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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