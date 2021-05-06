Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü: Yıkılma anı kamerada

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Sümer Mahallesi'nde daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Bazı araçlar hasar gördü. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Binanın kentsel dönüşümle yıkılması planlanan binalardan olduğu öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, dün binanın kolonlarından çatırtılar duyulması ve iddiaya göre camlarının patlaması üzerine gece saatlerinde apartman tahliye edildi.

Olayda herhanbi bir can kaybı ya da yaralının olmadığı bildirildi. Ancak ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

BİNA BÖYLE ÇÖKTÜ









"SESİ DUYUNCA 'KAÇALIM' DEDİM, O ANDA BİNA YIKILDI"

Mahalle sakinlerinden Kadir Yılmaz, "Sesi duyunca kaçalım dedim, o anda bina yıkıldı. Tamamen boştu, yaralanan olmadı" dedi.

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"ESKİ BİR YAPIYDI"

Görgü tanığı Aslan Türkmen de enkazın yaşandığı alanın karşı tarafında ikamet ettiğini aktardı.

Saat 10.30 civarında gürültü duymaları üzerine dışarı çıktıklarını belirten Türkmen, "Toz duman içerisinde burayı karanlık bastı. Esasında buranın ön tarafı eskiden çukur bir alandı. Yani yokuş aşağı doğru iniyorduk. Ama şimdi dolum yapıldığı zaman herhalde dozerlerin de baskılarıyla biraz bu yapı ön tarafa doğru basınç yaptı. Zaten eski bir yapıydı. Altında da bisiklet tamircisi vardı" ifadelerini kullandı.

Türkmen, dışarı çıktıklarında binanın yan yattığını gördüğünü dile getirerek, "Yan yatarken de toz duman içerisindeydi. Göz gözü görmüyordu. Daha önce boşaltılma başlamıştı. Daha önce de sıkıntısı var, boşaltılmaya başlanmıştı. Dün de kalanların çoğu boşalttı." dedi.





"BİR DAKİKA İLE KURTULDUK"

Bina sakinlerinden biri "Sabah eşyalarımızı almak için binaya girdik eşimle. Sesler gelince hemen çıktık. Bir dakika ile kurtulduk enkaz altında kalmaktan" dedi.

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"GÜRÜLTÜYE UYANDIM"

Yıkılan binanın yanındaki apartmanda oturan Onur Ayvaz, evde uyuduğu sırada yıkılan binanın gürültüsüne uyandığını anlatarak, "Deprem olduğunu zannettim, sanırım yıkılırken bizim binaya çarpmış. Korkuyla birlikte aşağı inmeye başladım. İndiğim anda da yüksek bir ses geldi. Sonra her taraf toz bulutu oldu." diye konuştu.

KAPI KAPI DOLAŞARAK HERKESİ UYARDI

Binada bisiklet dükkanı bulunan ve dün gece binadan sesleri duyan Özkan Şener kapı kapı dolaşarak herkesi dışarı çıkardı. Özkan Şener, "Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben. Şu anda benim çocuğum içeride olmuş olabilirdi. Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır." dedi.

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ETRAFINDAKİ 4 BİNA BOŞALTILDI

İstanbul Valiliğinden çökme ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokak 27 numaralı binada bugün saat 10.30'da çökme meydana geldi.

1995 yılında inşa edilen ve yapı ruhsatı bulunmayan bina, 6 daire ve 1 dükkan oluşuyordu. Binada ikamet eden Kadir Yılmaz'dan alınan bilgiye göre Gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duydukları, camlarda kırılmalar olduğu için evi tahliye ettikleri, binada kimsenin kalmadığı ve toplam 19 kişinin tahliye olduğu bilgisi verildi.

Binanın ilçe nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin telefonlarına ulaşılmış, hepsi tek tek aranarak, binada kimsenin kalmadığı teyit edilmiştir.

Alanda emniyet ve zabıta ekiplerimizce gerekli tedbirler alınmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı.

İlçe emniyet müdürlüğünce 50 Çevik Kuvvet personel 40 ve 70 zabıta personeli çevre emniyeti için görevlendirilmiştir. AKOM toplam 17 personel ve 4 araç İBB İtfaiye 30 personel ve 10 araç, 2 arama kurtarma köpeği, UMKE 6 Personel, 1 araç, AFAD 14 personel, 3 arama kurtarma köpeği, 5 araç, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 6 personel görevlendirildi."

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ÇİFTE FELAKETTEN DÖNÜLMÜŞ

Yıkılan binanın çevresinde tam kapanma tedbirleriyle nedeniyle pazar yerinin kurulmadığı da öğrenildi.

Binanın çökmeden önceki hali. Fotoğraf: Google Maps



OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER:

FOTOĞRAF 11 Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı gerekçesiyle boşaltıldığı belirtilen 5 katlı binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu görüldü. Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü İstanbul Zeytinburnu'nda, daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü. BiP'te paylaş

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