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Gündem Zeytinburnunda çöken 5 katlı binanın etrafındaki 4 bina boşaltıldı
İSTANBUL

Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı binanın etrafındaki 4 bina boşaltıldı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir süre önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Çöken binanın etrafındaki 4 bina da boşaltıldı.

Haber Merkezi DHA
Zeytinburnunda çöken 5 katlı binanın etrafındaki 4 bina boşaltıldı
Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bir bina çöktü.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı Hilal Apartmanı saat 10.30 sıralarında çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırırken, çöken binanın etrafındaki 4 bina da boşaltıldı.


Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü
OYNAT 00:59
Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü
İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Bazı araçlar hasar gördü. Bölgeye ekipler sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler.

"TOPLAM 19 KİŞİNİN TAHLİYE OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ"

İstanbul Valiliğinden çökme ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

  • "Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokak 27 numaralı binada bugün saat 10.30'da çökme meydana geldi.
  • 1995 yılında inşa edilen ve yapı ruhsatı bulunmayan bina, 6 daire ve 1 dükkan oluşuyordu. Binada ikamet eden Kadir Yılmaz'dan alınan bilgiye göre gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duydukları, camlarda kırılmalar olduğu için evi tahliye ettikleri, binada kimsenin kalmadığı ve toplam 19 kişinin tahliye olduğu bilgisi verildi.

Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü: Yıkılma anı kamerada
GÜNDEM
Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü: Yıkılma anı kamerada

"4 BİNA BOŞALTILDI VE TESPİT ANALİZLERİNE BAŞLANDI"

  • Binanın ilçe nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin telefonlarına ulaşılmış, hepsi tek tek aranarak, binada kimsenin kalmadığı teyit edilmiştir. Alanda emniyet ve zabıta ekiplerimizce gerekli tedbirler alınmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı. İlçe emniyet müdürlüğünce 50 Çevik Kuvvet personel 40 ve 70 zabıta personeli çevre emniyeti için görevlendirilmiştir. AKOM toplam 17 personel ve 4 araç İBB İtfaiye 30 personel ve 10 araç, 2 arama kurtarma köpeği, UMKE 6 Personel, 1 araç, AFAD 14 personel, 3 arama kurtarma köpeği, 5 araç, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 6 personel görevlendirildi."
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