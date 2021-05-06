Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı binanın etrafındaki 4 bina boşaltıldı

Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bir bina çöktü.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı Hilal Apartmanı saat 10.30 sıralarında çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırırken, çöken binanın etrafındaki 4 bina da boşaltıldı.





"TOPLAM 19 KİŞİNİN TAHLİYE OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ"

İstanbul Valiliğinden çökme ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokak 27 numaralı binada bugün saat 10.30'da çökme meydana geldi.

1995 yılında inşa edilen ve yapı ruhsatı bulunmayan bina, 6 daire ve 1 dükkan oluşuyordu. Binada ikamet eden Kadir Yılmaz'dan alınan bilgiye göre gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duydukları, camlarda kırılmalar olduğu için evi tahliye ettikleri, binada kimsenin kalmadığı ve toplam 19 kişinin tahliye olduğu bilgisi verildi.

GÜNDEM Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü: Yıkılma anı kamerada

"4 BİNA BOŞALTILDI VE TESPİT ANALİZLERİNE BAŞLANDI"