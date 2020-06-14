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Gündem Zeytinburnunda lokantada korkutan patlama 1 yaralı
İSTANBUL

Zeytinburnu'nda lokantada korkutan patlama: 1 yaralı

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki bir lokantada mutfak tüpü gaz sıkışmasıyla nedeniyle patladı. Patlamanın etkisiyle lokantada bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Zeytinburnu'nda lokantada patlama
Zeytinburnu'nda lokantada patlama

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir lokantada,mutfak tüpü gaz sıkışmasıyla nedeniyle patladı.

BİR KİŞİ YARALANDI

  • Gökalp Mahallesi 144/1 Sokak'ta faaliyet gösteren lokantada mutfak tüpü patladı.
  • Patlamanın etkisiyle lokantada bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.
  • Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde polisin incelemesi sürüyor.

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