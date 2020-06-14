Zeytinburnu'nda lokantada korkutan patlama: 1 yaralı

Dünya

İspanya, Schengen ülkelerine sınırlarını 21 Haziran'da açacak

Portekiz sınırını 1 Temmuz'da açacak İspanya, bazı üçüncü ülkelere uçuşlarını da aynı tarihten itibaren başlatacak. İspanya-Portekiz sınırının da Portekiz'den Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Başbakan Antonio Costa, İspanya tarafından da Kral 6. Felipe ile Başbakan Sanchez'in katılımıyla düzenlenecek törenle 1 Temmuz'da açılacağı belirtildi.