"Zincir 2" operasyonu: Gözaltına alınan şüpheli sayısı 209'a yükseldi

Edinilen bilgiye göre, başta 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç grubuna karşı ülke genelinde dün başlatılan "Zincir 2" operasyonu kapsamında, yasa dışı sahte içki üretiminin yapıldığı, depolandığı ve satışa hazır bekletildiği tespit edilen 590 adrese baskın düzenlendi.

Ekipler, 48 bin 526 litre, 3 bin 94 şişe sahte ve kaçak içki, 3 bin 469 içki aroması, 6 bin 13 boş içki şişesi, 6 bin 29 etiket, 2 bin 87 sahte bandrol ele geçirdi. Çalışmalarda, 12 yasa dışı içki imalathanesi de deşifre edildi.

ŞÜPHELİ SAYISI 209'A YÜKSELDİ

Maddi menfaat elde etmek amacıyla merdiven altı imalathanelerde üretilen sahte içkiyi piyasaya sürerek insan sağlığını tehdit eden gruplara yönelik çalışmalarını sürdüren KOM ekiplerince, dün eş zamanlı başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 209'a yükseldi.

REKLAM

İçki kaçakçılığına yönelik geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, 700 bin 881 litre ile 169 bin 208 şişe sahte içki ele geçirildi, 244 yasa dışı içki imalathanesi deşifre edildi.

Yılbaşından itibaren aynı kapsamda düzenlenen operasyonlarda ise 1 milyon 353 bin 586 litre ile 314 bin 54 şişe sahte içki ele geçirildi, 241 yasa dışı içki imalathanesi mühürlendi.

Yanlış isimlerle kimliklerini gizlemişler

Ekiplerin soruşturma süreci ve operasyon sırasında yaptıkları tespitler, suç gruplarının yöntemlerini de deşifre etti.

Şüphelilerin, özellikle sahte içki üretiminde kullanılan etil alkolü ve aromaları, kargo yoluyla talep edenlere ulaştırmaya çalıştıkları ve kargo gönderilerine yanlış isimler vermek suretiyle kimliklerini gizledikleri tespit edildi.

REKLAM

Bu ürünleri, "dezenfektan" ve "yüzey temizleyicisi" adı altında piyasaya sürmeye çalıştıkları ortaya çıkan şüphelilerin, marka ve etiket sahteciliği ile taklit bandrol gibi yöntemlere başvurdukları da belirlendi.

Hijyen kurallarına uyulmadan üretim

Ekiplerin, geçen yıl ve bu yıl düzenlediği operasyonlarla ortaya çıkardığı imalathaneler, sahte içkilerin merdiven altı yöntemlerle ve hijyen kurallarına uyulmadan üretildiğini de ortaya çıkardı.

Sahte içkileri, çöplerden topladıkları boş içki şişelerini, tuvalet gibi hijyenik olmayan ortamlara kurdukları düzeneklerle dolduran şüphelilerin, bunları satış öncesinde garaj, sığınak gibi havalandırma olmayan yerlerde depoladıkları da tespit edildi.