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Gündem Zincirlikuyuda sefer azlığı yüzünden metrobüse binemiyorlar
İSTANBUL

Zincirlikuyu'da sefer azlığı yüzünden metrobüse binemiyorlar

Ayakta yolcu alımının yasaklanmasının ardından Zincirlikuyu'daki metrobüs durağında yoğunluk yaşanıyor. Yolcular sefer sayılarının azlığından yakınarak, ''Otobüsler saatinde gelmiyor. Kalabalık oluyor. Bakın burası ilk durak. Oraya gidene kadar tıklım tıklım oluyor. Hastalık var diyorlar ama hep kalabalıkta gidiyoruz'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Zincirlikuyu'da yoğunluk. Metrobüse binemeyenler sefer azlığından yakındı.
Zincirlikuyu'da yoğunluk. Metrobüse binemeyenler sefer azlığından yakındı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan çok sayıda kişi ayakta yolculuk yaptı. Metrobüse binemeyip durakta kalan vatandaşlar ise işe geç kaldıklarını belirterek seferlerin artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca kapasitesinden fazla yolcu olan toplu taşımalarda sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.

  • Zincirlikuyu’da işe gitmek için otobüs, minibüs ve metrobüs kullanan yolcular duraklara geldi. Bazı metrobüsler kapıları kapatınca, binemeyen vatandaşlar ise işe geç kaldıklarını belirterek, seferlerin az olduğunu, artırılmasını istedi.

Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk
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İstanbul’da sabah ve akşam iş saatlerinde otobüs ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk devam ediyor.
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Sosyal mesafe kurallarının unutulduğu metrobüs duraklarında, vatandaşlar yan yana gelecek araca binmenin mücadelesini veriyor.
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İş saatlerinde Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Yenibosna duraklarında yoğunluk yaşandığı görülüyor.
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Metrobüslerin içerisine de durum değişmiyor. Araçların içerisine binen vatandaşlar yolcuların arasında kendilerine yer bulmaya çalışıyor.
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Araç içerisinde ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluklar kameralara da yansıyor.
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İstanbul'da özellikle iş saatlerinde metrobüslerde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Duraklarda metrobüs bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayıyor.
Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk
İstanbul'da özellikle iş saatlerinde metrobüslerde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Duraklarda metrobüs bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayıyor.

“SEFERLER ARTSIN İNSANLAR AZ AZ BİNİP GİTSİN”

Zincirlikuyu’da metrobüs bekleyen Aydın Köroğlu seferlerin az olmasından yakınarak şunları söyledi:

“Otobüsler saatinde gelmiyor. Kalabalık oluyor. Bakın burası ilk durak. Oraya gidene kadar tıklım tıklım oluyor. Hastalık var diyorlar ama hep kalabalıkta gidiyoruz. İnsanlar hep iç içe. Şoförlerin hepsi kapıları açıyor millet doluşuyor. Seferler arttırılmalı. Eskiden 2 dakikada bir 3 dakikada bir oluyordu bütün metrolar öyle çalışıyordu. Şimdi hem hastalık var hem de bakıyorsun 7 dakika yazıyor. Yani dakikalar uzadı, yolcu binmek istemiyor ama mecbur” diye konuştu.

“BUNUNLA İLGİLİ TEK ÇÖZÜM SEFERLERİ ARTTIRMAK OLACAKTIR”

Zincirlikuyu’da otobüsten inen ve ayakta yolculuk yapan Pınar Uğurlu ise, “Sefer sıklığını arttırmaları gerekiyor. Bununla ilgili çözüm budur yani başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü mesela ben işe geç kalmamak için yarım saat erken kalkabiliyorum. Çoğu insanlar bunu yapamıyor. Onu yapamayanlar için sefer sıklığını arttıracaklar. 15 dakikada bir değil de 7 dakikada bir olacak mesela” şeklinde konuştu.

“OTURMAK NEREDEYSE İMKANSIZ”

Yine ayakta yolculuk yaptığını söyleyen bir yolcu ise, “Ne zaman oturabildik ki bugün oturalım? Artık yasak biliyorum ama hiç uygulama yok Büyükşehir Belediyesinde. Akşam iş çıkışı erken yetişebilirsem metrobüse ancak o zaman oturabilirsin. Başka türlü oturmak imkânsız” dedi.

İstanbul'da toplu taşımadaki yoğunluk vatandaşları isyan ettirdi: Belediye seferleri artırsın
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Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.
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Çok sayıda vatandaş metrobüse binebilmek için bekledi. Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarında endişe duyduklarını ifade eden vatandaşlar seferlerin artırılması gerektiğini belirtti. Metrobüslerde ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü.
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İşe gitmek için otobüs ve metrobüs kullanan Sıtkı Demir, Yolcu sayısı çok yüksek. Kış dönemine girdiğimiz için herkes tatilden geldi. Bir yığılma var. Dolu yani. Az önce otobüsten indim. Ayakta yolcu alınmayacak denmişti ama tıklım tıklımdı. Bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor diye konuştu.
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Her sabah işe gitmek için metrobüs kullandığını belirten Bülent Yıldız, Ben Çekmeköy'den Eyüpsultan'a gidiyorum. Her sabah metrobüsü kullanıyorum. Metrobüsler ve metrolar dolu. İnsanlar kendilerine dikkat etmiyor. Vatandaş biraz dikkat edecek, sefer sayıları artırılacak o zaman problem kalmaz. İnsanların biraz dikkat etmesi lazım. Sürekli endişeliyiz. Bu hastalık mutlaka bir gün bizi de bulacak dedi.
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Sacide Çelik ise, Yapabilecek bir şeyimiz yok. Bunun için belediyenin sefer sayılarını artırması lazım. Şoförler de almamalı. Biniyoruz ama bugün nasıl olacak göreceğiz. Toplu taşıma kullanırken bir endişem oluyor. Hem kendi adıma hem de ailem adına. Taşıyıcı olabilirim ve onlara bulaştırabilirim ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da toplu taşımadaki yoğunluk vatandaşları isyan ettirdi: Belediye seferleri artırsın
İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullular Altunizade metrobüs durağında sefer sayılarının azlığı nedeniyle yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş metrobüslere binebilmek için beklerken, ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü. Koronavirüs nedeniyle endişe duyduklarını belirten vatandaşlar isyan ederek belediyeye 'seferler artırılsın' çağrısında bulundu. Ayrıca, İstanbul'da metrolarda otobüslerde ve minibüslerde vatandaşların tıklım tıklım dolu üst üste yolculuk ettiği görüldü.
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