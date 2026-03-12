Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırklareli
Zirai ilaç ambalajını doğaya atan üreticiye 26 bin 360 TL ceza

Zirai ilaç ambalajını doğaya atan üreticiye 26 bin 360 TL ceza

16:2012/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kırklareli’nde zirai ilaç ambalajlarını doğaya atan üreticilere 26 bin 360 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bitki koruma ürünleri olarak bilinen zirai ilaçların ambalaj atıklarının bilinçsiz şekilde su kenarlarına bırakılması su kaynaklarının kirlenmesine yol açarken, insan ve hayvan sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Yetkililer, bu tür atıkların özellikle dere ve gölet kenarlarına bırakılmasının zehirlenmelere kadar varabilen riskler oluşturduğunu ifade etti.

Ambalaj atıklarının yol kenarlarına, boş arazilere ve tarım yapılan alanların çevresine atılması ise doğadaki dengeyi olumsuz etkiliyor. Bu durum arıların ve toprakta bulunan faydalı canlıların yok olmasına neden olurken, zamanla toprak kalitesinin düşmesine ve tarımsal verimin azalmasına yol açıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde çevreye bırakılmış ambalaj atıklarının tespit edilmesi halinde Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi üzerinden ürünü satın alan üreticinin kimlik bilgilerine ulaşılıyor. Yapılan inceleme sonucunda "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında üreticilere 26 bin 360 TL idari para cezası uygulanıyor.

Yetkililer, üreticilerin bu tür ambalaj atıklarını gelişi güzel doğaya bırakmak yerine usulüne uygun bertaraf etmeleri gerektiğini vurguladı.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#kırklareli
#zirai ilaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi öne çekildi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C'li emekliler...