Samsun'da kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi

14:2012/03/2026, Perşembe
AA
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi E.D. hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira ceza kesti.

Denetim sırasında oyun masasında bulunan 14 bin 400 liraya ve 100 dolara da el konuldu.



