Tarsus’ta kahve ve derneklere kumar baskını

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kent genelinde kahvehane ve derneklere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.