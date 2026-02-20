Tarsus’ta kahve ve derneklere kumar baskını

Mersin’in Tarsus ilçesinde kahve ve derneklere kumar operasyonu düzenlendi, 6 kişiye işlem yapıldı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kent genelinde kahvehane ve derneklere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Denetimler kapsamında; 1 tabanca, 5 mermi, 8 bakara masası ve çok miktarda iskambil kağıdı ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor