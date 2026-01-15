Kumar afet boyutuna ulaştı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, sanal kumarın giderek artan etkilerine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, kumar bağımlılığına ilişkin verileri paylaştı.

PANDEMİYLE BİRLİKTE ARTTI

Türkiye’nin kumar bağımlılığıyla “afet boyutuna ulaşmış büyük bir tehlike” ile karşı karşıya olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, özellikle pandemi sonrası davranışsal bağımlılıkların hızla arttığını söyledi. Kumarın artık masa başlarında değil, cep telefonları ve ekranlar üzerinden yayıldığına dikkat çeken Dinç, “Kumar; oyun, şans ve eğlence adı altında masumlaştırıldı. En büyük hedef ise çocuklar ve gençler oldu” dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) yapılan başvurulardaki artışın tehlikenin boyutunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Dinç, 2019’da 37 olan kumar bağımlılığı başvurusunun 2022 yılında 3 bin 6'ya, 2025’te ise 5 bin 748’e yükseldiğini belirtti.

BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Bu rakamların buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğuna işaret eden Dinç, kumar bağımlılığının diğer bağımlılıklara göre çok daha sessiz ilerlediğini, çoğu zaman büyük maddi ve psikolojik kayıplar yaşandıktan sonra fark edildiğini ifade etti. Başvuruların önemli bir kısmının gençlerden oluştuğunu aktaran Dinç, kumara başlama yaşının giderek düştüğünü belirterek, “Danışanlarımızın yüzde 34’ü 18 yaşın altında, yüzde

42’si ise 18-25 yaş aralığında. Gelişim çağındaki çocukların ve gençlerin bu bağımlılıkla tanışması, bağımlılığın kalıcı ve yıkıcı etkilerini çok daha derin hale getiriyor” diye konuştu. Dinç, eğitim seviyesine baktıklarında eğitimsizlikten dolayı bağımlılığın ortaya çıktığını söyleyemediklerine, eğitimlilerin daha çok kumar bağımlılığına bulaştığına dikkati çekti.

İYİLEŞMEK MÜMKÜN

Dinç, kumar bağımlılığının çaresi olduğunu, YEDAM'ın kumar bağımlılığıyla ilgili yaptığı çalışmaları anlattı. Yeşilay olarak hem önleyici çalışmalar yürüttüklerini hem de tedavi sürecinde güçlü bir altyapıya sahip olduklarını dile getiren Dinç, Türkiye genelinde 105 noktada ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet verdiklerini vurguladı. Psikoterapiye düzenli devam eden danışanların yüzde 80’inin kumardan uzaklaştığını anlatan Dinç, "Bu, mücadelenin mümkün olduğunu açıkça gösteriyor. Kimse kendisinden ya da yakınından vazgeçmesin” ifadelerini kullandı.

EMEKLERİMİZİ BOŞA ÇIKARIYOR

Kumarın toplum için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Dinç, kumar reklamlarının derhal yasaklanması gerektiğini söyledi. Kumara erişim kararlarının daraltılması konusunda ısrarcı olduklarının altını çizen Dinç, metrolardan televizyonlara kadar her alanda bu reklamlarla karşılaşılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Kumar reklamlarına tahammüllerinin kalmadığını belirten Dinç, tedavi sürecindeki bireylerin dahi farklı platformlarda karşılarına çıkan reklamlarla yeniden tetiklendiğini, tüm emeklerini boşa çıkardığını dile getirdi.





KUMARA BAŞLAMADA 'ÇEVRE' İLK ETKEN

Toplantıda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) verileri de paylaşıldı. Merkeze başvuruların yaş dağılımına bakıldığında, kumar oynayanların yüzde 36,7’sinin 20–30 yaş, yüzde 43,4’ünün 30–40 yaş aralığında olduğu, yüzde 15,4’ünün 40–50 yaş grubunda yer aldığı görülüyor. Danışanların kumara başlama yaşına göre dağılımı, riskin ne kadar erken başladığını ortaya koydu. Buna göre danışanların yüzde 34,3’ü 18 yaşından önce, yüzde 42,8’i 18–25 yaş arasında, yüzde 22,7’si ise 25 yaşından sonra ilk kez kumarla tanıştığı görüldü. YEDAM verileri, kumara yönelmede en belirleyici etkenin sosyal çevre olduğunu da gösterdi. Danışanların yüzde 57,4’ü kumara arkadaş çevresinin etkisiyle başladığını belirtirken, yüzde 20’si merak, yüzde 6,5’i boş zamanlarını değerlendirme gerekçesiyle oynadığını ifade etti.



